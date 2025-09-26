La 23esima edizione della gara di mountain bike premia l’enfant prodige di casa Rampiconero super Agostinelli
La Rampiconero si conferma ancora una volta una delle manifestazioni più ambite e di richiamo dell’intero Centro Italia. Centinaia di bikers hanno battagliato all’ombra del Monte Conero, ma anche sulla spiaggia di Sirolo, tra sabbia e onde, in una giornata tipicamente estiva. La 23esima edizione della manifestazione di mountain bike premia nella gara regina di 46 chilometri l’enfant du pays Alessio Agostinelli (Soudal Lee Cougan) che ha fatto il vuoto nella parte centrale dimostrando di avere una marcia in più anche nel passaggio sulla spiaggia, tagliando in solitario il traguardo di Camerano. Secondo Vincenzo Saitta (Rolling Bike), terzo Alessio Trabalza, compagno di squadra di Agostinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: 23esima - edizione
Centoventi star in arrivo nel Golfo di Napoli, con una 23esima edizione dedicata ai temi del dialogo tra i popoli, del rispetto e della solidarietà torna Ischia Global Film & Music Festival
MoliseCinema: dal 5 al 10 agosto la 23esima edizione del festival: gli ospiti e gli eventi
Al via MoliseCinema, Silvia Bergamasco protagonista 23esima edizione
Annunciati i titoli della 23esima. edizione di @Alicenellacitt! Verranno presentati 5 titoli che Rai Cinema ha contribuito a produrre tra film, film documentari e cortometraggi. Leggi la news completa: https://bit.ly/46HydvP - X Vai su X
GIOIA MIA di Margherita Spampinato è stato selezionato in concorso Panorama Italia alla 23esima edizione di Alice nella città . GIOIA MIA è una Produzione Yagi Media in associazione con Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco, Paolo Butini, Ivan Caso, Fi - facebook.com Vai su Facebook