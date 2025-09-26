LA Confidential Kevin Spacey ignaro delle critiche di James Ellroy al film | L' avete letto su Google?

La critica pungente di James Ellory riferita a un ignaro Kevin Spacey che non sembra infastidito dalle parole di fuoco dell'autore del romanzo originale. Kevin Spacey ha ammesso di non essere al corrente delle pesanti critiche mosse a L.A. Confidential dall'autore del romanzo originale James Ellroy. Ospite del Lucca Film Festival per lanciare il nuovo film, un thriller storico intitolato 1780, Spacey sarebbe rimasto perplesso dalla notizia sulla reazione di Ellroy ammettendo: "Non ne sapevo niente. Lo avete letto su Google?" Poi entra nel vivo della questione: "Potrebbe essere rimasto deluso dalla scelta di tagliare tante storie dal film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L.A. Confidential, Kevin Spacey ignaro delle critiche di James Ellroy al film: "L'avete letto su Google?"

