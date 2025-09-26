Kubilius Difesa Ue | sorveglianza del Fianco Est con muro anti-droni

Bruxelles, 26 set. (askanews) - L'attuazione di un "muro anti-droni" in Europa di fronte alla minaccia russa è vista come una "priorità" da diversi paesi dell'Ue, ha dichiarato a Helsinki il Commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius. "Abbiamo convenuto di passare, per così dire, dalle discussioni alle azioni concrete e ci siamo messi d'accordo sui punti più importanti, vale a dire la sorveglianza del Fianco Orientale" ha affermato in conferenza stampa dopo aver avuto una discussione in videoconferenza con i ministri della Difesa dei paesi di "prima linea" dell'Ue (con frontiere con la Russia o la Bielorussia): Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

