Kronos Triathlon Team stagione ricca di successi | tanti impegni ancora in calendario

Tempo di lettura: 2 minuti Un estate ricca di eventi e successi per la Kronos Triathlon Team che non si è fermata nemmeno ad agosto con Fausto Acernese che si è proclamato nuovamente IRONMAN a Tallin in Estonia chiudendo i 3.8km di nuoto, 180km di ciclismo e 42km di corsa con il crono di 11:25:46 e facendo segnare il suo personale nonostante una caduta nella frazione di ciclismo. Mauro Covott a ottimo finisher all’EagleXman su distanza Ironman nello splendido scenario delle sponde del lago di Campotosto nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Il settore giovanile è stato invece protagonista a Sapri con Keona Vetrone, Pompeo Mercurio, Cristian Perugini e Diocleziano Pio Nardone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

