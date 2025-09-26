KPop Demon Hunters | la banda musicale di re Carlo suona Golden e diventa virale

I numeri parlano da soli: KPop Demon Hunters è diventato in poche settimane il titolo più visto di sempre su Netflix. Da quando è uscito sulla piattaforma, a giugno, il film ha ottenuto ben 236 milioni di visualizzazioni (dati aggiornati a fine agosto). E chi ha un ragazzino o una ragazzina in casa lo sa bene: sulla tv è ormai un’abitudine vedere scorrere le immagini del trio di cantanti idol che si trasformano in cacciatrici di demoni. Ragazze non sono solo belle e forti ma anche – e forse è proprio questo che attira i giovani spettatori – buffe, impacciate e con tante insicurezze. Una scena di KPop Demon Hunters, il film più visto nella storia di Netflix (foto: ©2025 Netflix) A colpi di canzoni più che orecchiabili, KPop Demon Hunters è ormai la colonna sonora quotidiana della vita di parecchi bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “KPop Demon Hunters”: la banda musicale di re Carlo suona “Golden” e diventa virale

