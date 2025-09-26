Koopmeiners spronato da Tudor | Tutti vogliono dare qualcosa in più Sto facendo giocare tutti i centrocampisti non solo lui… Messaggio chiaro del mister

Koopmeiners spronato da Tudor: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul centrocampista della Juve. Nessun caso singolo, ma una spinta a tutta la squadra. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha risposto a una domanda sul rendimento di Teun Koopmeiners, allargando però il discorso a tutto il reparto di centrocampo. Il tecnico ha sottolineato la necessità di una crescita collettiva in quella zona del campo. Il centrocampista olandese, classe 1998, ha vissuto un avvio di stagione con prestazioni altalenanti, faticando a trovare la sua collocazione tattica ideale e a incidere come ci si aspetterebbe da un giocatore delle sue qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners spronato da Tudor: «Tutti vogliono dare qualcosa in più. Sto facendo giocare tutti i centrocampisti, non solo lui…» Messaggio chiaro del mister

