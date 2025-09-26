Koopmeiners Juve nuovo segnale di fiducia di Tudor | l’olandese titolare anche con l’Atalanta? Ecco cosa filtra

Koopmeiners Juve, il tecnico pronto a un nuovo segnale di fiducia: nonostante le difficoltà, potrebbe giocare contro il suo passato. Nonostante un avvio di stagione, e in generale un’esperienza in bianconero, ben al di sotto delle aspettative,  Igor Tudor non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo uomo di maggior qualità a centrocampo. In casa  Juventus, il caso  Teun Koopmeiners  continua a essere un tema caldo, ma l’allenatore croato è pronto a lanciare l’ennesimo segnale di rinnovata fiducia al suo giocatore, che è chiamato a una reazione d’orgoglio. Koopmeiners Juve: la fiducia del tecnico contro le critiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

