KievTrump | stop veto armi lungo raggio
23.00 Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Zelensky di essere disponibile a revocare le restrizioni all'uso da parte di Kiev di armi a lungo raggio americane per colpire all'interno della Russia. Lo ha riferito al Wall Street Journal un funzionario Usa. E' stato il leader di Kiev a chiedere a Trump più missili a lungo raggio e l'approvazione per usarli per colpire obiettivi sul territorio russo. Trump ha risposto di non essere contrario all'idea,ma non si è impegnato a farlo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: kievtrump - stop
Roberto Bolle ci mette la faccia, porta sul palco de La Scala la bandiera della Palestina e si unisce a chi chiede "stop al genocidio" - facebook.com Vai su Facebook
Rubio: “stop armi USA all’Ucraina, ok a venderle coi Paesi UE”/ “Putin e Zelensky dovranno fare concessioni” - La conferma del Segretario di Stato USA Rubio sull'invio di armi all'Ucraina: “niente materiale o denaro. Lo riporta ilsussidiario.net
DALLA GERMANIA/ Stop alle armi (a Israele), il cambio di rotta che spiazza neocon e sensi di colpa - Con una decisione politica senza precedenti, resa difficile dal passato antisemita, la Germania di Merz ha sospeso le forniture di armi a Israele Per ragioni facilmente intuibili sul piano dei propri ... Riporta ilsussidiario.net