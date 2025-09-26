Khephren Thuram | Derby d’Italia fantastico forse meno per Marcus Lui è orgoglioso ma…

Le parole di Khephren Thuram, fratello di Marcus, sul derby d’Italia tra Juve ed Inter disputato qualche settimana fa. I dettagli. Khephren Thuram, centrocampista della Juve, ha parlato a CBS Sport del derby d’Italia giocato contro dell’ Inter del fratello Marcus. ULTIMO DERBY D’ITALIA – «È stata una partita fantastica, sappiamo che è una partita importante per i nostri tifosi perché è il Derby d’Italia e l’abbiamo vinto, quindi sì, è la cosa migliore da fare durante quella partita. Mio fratello? Dopo la partita, era piuttosto calmo. Mi ha detto che era felice per me, che avevo fatto una bella partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

