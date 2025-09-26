Khephren Thuram | Derby d’Italia fantastico forse meno per Marcus Lui è orgoglioso ma…

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Khephren Thuram, fratello di Marcus, sul derby d’Italia tra Juve ed Inter disputato qualche settimana fa. I dettagli. Khephren Thuram, centrocampista della Juve, ha parlato a CBS Sport del derby d’Italia giocato contro dell’ Inter del fratello Marcus. ULTIMO DERBY D’ITALIA – «È stata una partita fantastica, sappiamo che è una partita importante per i nostri tifosi perché è il Derby d’Italia e l’abbiamo vinto, quindi sì, è la cosa migliore da fare durante quella partita. Mio fratello? Dopo la partita, era piuttosto calmo. Mi ha detto che era felice per me, che avevo fatto una bella partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

khephren thuram derby d8217italia fantastico forse meno per marcus lui 232 orgoglioso ma8230

© Internews24.com - Khephren Thuram: «Derby d’Italia fantastico, forse meno per Marcus. Lui è orgoglioso, ma…»

In questa notizia si parla di: khephren - thuram

Juventus, piano per blindare Khephren Thuram

Equilibratore e motore del centrocampo: perché Khéphren Thuram sarà il simbolo della nuova Juventus

CM.com – Inter-Torino, c’è Khephren Thuram a San Siro FOTO

khephren thuram derby d8217italiaThuram jr: “Derby d’Italia? Che strano giocare contro Marcus. Lui è orgoglioso di me. Ma…” - Le parole di Khéphren Thuram in un'intervista a Cbs Sports Golazo nella quale è tornato sul rapporto col fratello Marcus ... Lo riporta msn.com

khephren thuram derby d8217italiaKHEPHREN THURAM. a Dazn: "Il mister ci ha detto di giocare in avanti, con coraggio e personalità" - Le sue considerazioni: Tuo fratello ha detto che non ha bisogno di mandarti messaggi, sai cosa lui pensa ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Khephren Thuram Derby D8217italia