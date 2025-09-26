Kentucky a Paducah va in scena il festival del barbecue
Paducah, in Kentucky, ha ospitato l'annuale concorso "Barbecue on the River", attirando pitmaster da ogni parte del Paese. L'evento, che si svolge nella contea di McCracken, unisce tradizione culinaria e solidarietà: i fondi raccolti vengono infatti destinati a cause benefiche. Tra le specialità in gara anche il barbecue in stile indiano, in un mix di culture, aromi e sapori che celebra la passione per la griglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
