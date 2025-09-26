Juventus Women Roma streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la finale di Serie A Women’s Cup
Juventus Women Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la finale di Serie A Women’s Cup. È tempo di finali, è tempo di alzare il primo trofeo della stagione. Domani, sabato 27 settembre, la Juventus Women e la Roma si contenderanno la Serie A Women’s Cup. L’appuntamento è per le ore 17:30, allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, per una sfida che si preannuncia spettacolare e che godrà di una straordinaria copertura televisiva. Una classica per il primo trofeo, in diretta su Rai e Sky. La finale non poteva essere più prestigiosa. Di fronte, si troveranno le due squadre che hanno dominato le ultime stagioni del nostro calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
