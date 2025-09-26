Juventus Tudor annuncia su Conceicao | Vediamo domani è in dubbio

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha annunciato in conferenza stampa che Francisco Conceicao è in dubbio per la sfida con l’Atalanta. Juventus-Atalanta si giocherà domani dalle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. L’avvicinamento alla partita ha permesso a Igor Tudor si recuperare la forma dei propri giocatori, preparare una formazione anti Dea e valutare tutti gli aspetti in vista di tre partite ravvicinate. La settimana è stata però anche caratterizzata da vari problemi fisici accusati da Francisco Conceicao. Juve, Tudor annuncia su Conceicao: le sue parole in conferenza. Igor Tudor ha confermato i vari problemi fisici che ha subito l’esterno offensivo portoghese durante la settimana di avvicinamento alla sfida contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sportface.it

