Juventus tempo di foto di squadra! Il VIDEO con tutti i retroscena | dalla carezza di Locatelli a Cambiaso alle pillole filosofiche di Perin

Juventus, il VIDEO dal JTC svela il clima dello spogliatoio: Locatelli e Cambiaso protagonisti. Un’occasione per mostrare il volto più disteso e divertente della squadra. La Juventus ha pubblicato un video esclusivo che porta i tifosi dietro le quinte del tradizionale “Team Photo Day” al JTC. Il filmato svela momenti inediti dallo spogliatoio, tra scherzi, sorrisi e un iconico siparietto che ha visto protagonisti Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso. Il video offre uno spaccato del clima sereno e coeso che regna all’interno del gruppo di Igor Tudor. Tra una posa e l’altra per le foto ufficiali, i giocatori si sono lasciati andare a battute e momenti di leggerezza, a testimonianza di un’ottima intesa anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

