Juventus stanca? Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri | Siamo pagati per questo Anche altre squadre hanno questi problemi

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus stanca? Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa. Nessuna preoccupazione, ma massima fiducia. Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha risposto con grande serenità a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per la condizione fisica della sua squadra, apparsa affaticata nel pareggio di Verona. Il tecnico ha spiegato la sua filosofia di gestione in un periodo così denso di impegni. PAROLE – «Non sono preoccupato anzi sono in fiducia. La squadra sta bene, è totalmente un calcio diverso giocare 3 partite a settimana invece di una. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus stanca tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri siamo pagati per questo anche altre squadre hanno questi problemi

© Juventusnews24.com - Juventus stanca? Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri: «Siamo pagati per questo. Anche altre squadre hanno questi problemi»

In questa notizia si parla di: juventus - stanca

Juventus – Verona 1-1, le pagelle: Juve stanca e imprecisa

Ezio Greggio predica calma: «Una Juventus molto stanca dopo le due battaglie con Inter e Borussia, va bene così». Il messaggio del noto tifoso bianconero! – FOTO

juventus stanca tudor analizzaJuventus stanca? Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri: «Siamo pagati per questo. Anche altre squadre hanno questi problemi» - Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa Nessuna preoccupazione, ma massima fiducia. Riporta juventusnews24.com

juventus stanca tudor analizzaCapello analizza la Juventus: «Vive di folate, ma i nuovi acquisti non vanno bocciati. Ecco quale giocatore manca ai bianconeri» - Capello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del momento vissuto dai bianconeri. Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Stanca Tudor Analizza