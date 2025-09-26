Juventus stanca? Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri | Siamo pagati per questo Anche altre squadre hanno questi problemi
Juventus stanca? Tudor analizza la condizione fisica dei bianconeri: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa. Nessuna preoccupazione, ma massima fiducia. Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha risposto con grande serenità a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per la condizione fisica della sua squadra, apparsa affaticata nel pareggio di Verona. Il tecnico ha spiegato la sua filosofia di gestione in un periodo così denso di impegni. PAROLE – «Non sono preoccupato anzi sono in fiducia. La squadra sta bene, è totalmente un calcio diverso giocare 3 partite a settimana invece di una. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus – Verona 1-1, le pagelle: Juve stanca e imprecisa
Ezio Greggio predica calma: «Una Juventus molto stanca dopo le due battaglie con Inter e Borussia, va bene così». Il messaggio del noto tifoso bianconero! – FOTO
Capello analizza la Juventus: «Vive di folate, ma i nuovi acquisti non vanno bocciati. Ecco quale giocatore manca ai bianconeri» - Capello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del momento vissuto dai bianconeri. Si legge su juventusnews24.com