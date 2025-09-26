Juventus perdite ridotte a 58 milioni Via libera ad aumento di capitale da 110 milioni

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cda bianconero ha approvato i conti della scorsa stagione, che ha beneficiato del ritorno in Champions. Nel 2023-24 il rosso era stato di 199 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ziliani punta il dito sui bianconeri: «La Juventus approva il bilancio in rosso. Si va verso i 400 milioni di perdite…»

