Juventus perdite ridotte a 58 milioni Via libera ad aumento di capitale da 110 milioni

Il cda bianconero ha approvato i conti della scorsa stagione, che ha beneficiato del ritorno in Champions. Nel 2023-24 il rosso era stato di 199 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, perdite ridotte a 58 milioni. Via libera ad aumento di capitale da 110 milioni

Ziliani punta il dito sui bianconeri: «La Juventus approva il bilancio in rosso. Si va verso i 400 milioni di perdite…»

Oggi la Juventus approva il bilancio 24-25 ancora in rosso: si va verso i 400 milioni di perdite nel triennio contro il massimo di 60 consentiti. Ci sarà un giornalista che ne chiederà conto? Come sempre non lo farà nessuno e il conclamato sgarro alle regole UE - X Vai su X

Bilancio Juve, perdite in sensibile diminuzione: le stime sui conti bianconeri e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi - Bilancio Juve, verso la sostenibilità: secondo Calcio e Finanza le perdite per il 2024/25 saranno ridotte da 199 a circa 40- Scrive juventusnews24.com

Gazzetta - Tocca al cda, perdite ridotte - Come riferisce Gazzetta, non ci saranno drammi anche se in questo bilancio ci sarà una perdita. Da tuttojuve.com