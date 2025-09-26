Juventus | parere di De Paola su Vlahovic

Ilprimatonazionale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Critica pungente al serbo Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, non usa mezzi termini su Dusan Vlahovic: “Finora ha reso meglio entrando, da titolare il serbo ha sempre un po’ deluso”. Intervenuto a Tmw Radio il 26 settembre 2025, De Paola ha messo in discussione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus parere di de paola su vlahovic

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: parere di De Paola su Vlahovic

In questa notizia si parla di: juventus - parere

Juventus, De Paola: 'Se gli tolgono i 15 punti, Gravina deve dimettersi' - Si avvicina la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti decisa per il caso plusvalenze dalla Corte Federale d'Appello ... Scrive it.blastingnews.com

juventus parere de paolaDe Paola senza mezzi termini: «Vlahovic ne deve mangiare di minestra, un campione deve essere continuo negli anni. Questa è una Juve impazzita…» - De Paola ci va giù pesante: tutte le dichiarazioni sul momento della Juve ma non solo, le parole anche su Vlahovic L’entusiasmo per i recenti risultati pirotecnici della Juventus non contagia il diret ... Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Parere De Paola