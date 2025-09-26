Juventus oggi si riunisce il cda E intanto emette un bond da 150 milioni

Il club ha annunciato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a scadenza 2037: l'obiettivo è bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, oggi si riunisce il cda. E intanto emette un bond da 150 milioni

In questa notizia si parla di: juventus - oggi

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Juventus, David day: oggi visite mediche e firma del nuovo centravanti

Juventus, è arrivato David: oggi visite mediche e firma sul contratto

Campionato Primavera: oggi Inter-Juventus ore 18:30 ? https://ow.ly/ZTGH50X2zxR - X Vai su X

Arthur ha mandato un messaggio alla Juventus e ai suoi ex compagni Belle parole quelle spese dal centrocampista brasiliano oggi al Gremio #Arthur #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, oggi è il giorno del CdA: dall'approvazione del bilancio ai ruoli di Comolli e Chiellini, tutti i dettagli - Oggi si terrà l'atteso CdA della Juventus da cui potrebbero uscire importanti novità e un nuovo assetto dirigenziale: Comolli verso la carica di amministratore delegato, entra Giorgio Chiellini? Lo riporta msn.com

Pagina 2 | Comolli al comando, via Scanavino. Ferrero, Chiellini e Tether...: così Elkann cambia il CdA Juve - Prima della scadenza l'ultimo bilancio da approvare, ma la proprietà si sta proiettando verso l’assemblea in cui verrà modificato il gruppo dirigente bianconero ... Si legge su tuttosport.com