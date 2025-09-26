Juventus oggi si riunisce il cda E intanto emette un bond da 150 milioni

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha annunciato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a scadenza 2037: l'obiettivo è bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juventus oggi si riunisce il cda e intanto emette un bond da 150 milioni

© Gazzetta.it - Juventus, oggi si riunisce il cda. E intanto emette un bond da 150 milioni

In questa notizia si parla di: juventus - oggi

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Juventus, David day: oggi visite mediche e firma del nuovo centravanti

Juventus, è arrivato David: oggi visite mediche e firma sul contratto

juventus oggi riunisce cdaJuventus, oggi è il giorno del CdA: dall'approvazione del bilancio ai ruoli di Comolli e Chiellini, tutti i dettagli - Oggi si terrà l'atteso CdA della Juventus da cui potrebbero uscire importanti novità e un nuovo assetto dirigenziale: Comolli verso la carica di amministratore delegato, entra Giorgio Chiellini? Lo riporta msn.com

juventus oggi riunisce cdaPagina 2 | Comolli al comando, via Scanavino. Ferrero, Chiellini e Tether...: così Elkann cambia il CdA Juve - Prima della scadenza l'ultimo bilancio da approvare, ma la proprietà si sta proiettando verso l’assemblea in cui verrà modificato il gruppo dirigente bianconero ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Oggi Riunisce Cda