Juventus mossa per il futuro | completata l’emissione di un bond da 150 milioni di euro Il comunicato e tutti i dettagli
Juventus, operazione stabilità a lungo termine: il club emette un prestito obbligazionario di 12 anni per ottimizzare la struttura del debito. Una mossa strategica per garantire stabilità e programmare il futuro con maggiore serenità. La Juventus ha annunciato in via ufficiale di aver completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un valore complessivo di 150 milioni di euro, un’operazione finanziaria di grande importanza per la gestione del club bianconero. COMUNICATO – «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver completato con successo in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di € 150 milioni, denominato €150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
