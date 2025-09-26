Juventus il CdA approva il bilancio 2025 | perdita ridotta a 58,1 milioni e focus sull’aumento di capitale
Bilancio Juventus al 30 giugno 2025: rosso di 58,1 milioni, ma in netto miglioramento. Via libera del CdA. La nota del club La Juve nel giorno di oggi ha reso nota l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025, con perdita di 58,1 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale: COMUNICATO – «Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Rapide e preliminari considerazioni sul Bilancio Juventus appena approvato. I Ricavi tornano a superare ampiamente i 500 milioni di Euro; Ricavi da Stadio vicini ai massimi; raddoppiano i diritti TV dopo il ritorno alle competizioni UEFA; flettono le sponsorizz - X Vai su X
"Oggi la Juventus approva il bilancio 24-25 ancora in rosso: si va verso i 400 milioni di perdite nel triennio contro il massimo di 60 consentiti. Ci sarà un giornalista che ne chiederà conto? Come sempre non lo farà nessuno e il conclamato sgarro alle regole U - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, il CdA approva il bilancio 2025: perdita ridotta a 58,1 milioni e focus sull’aumento di capitale - Il gruppo Juventus Football Club (il “Gruppo”) continua a beneficiare degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area ... Scrive calcionews24.com
