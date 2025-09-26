Juventus il CdA approva il bilancio 2025 | perdita ridotta a 58,1 milioni e focus sull’aumento di capitale

Bilancio Juventus al 30 giugno 2025: rosso di 58,1 milioni, ma in netto miglioramento. Via libera del CdA. La nota del club La Juve nel giorno di oggi ha reso nota l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025, con perdita di 58,1 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale: COMUNICATO – «Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

