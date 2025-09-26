Juventus | Bonan su Koopmeiners
Una visione diversa per Koopmeiners Alessandro Bonan, intervenuto su Sky Sport il 26 settembre 2025, ha offerto una lettura intrigante sul ruolo di Teun Koopmeiners nella Juventus: “Non è un regista né un mediano puro, ma un trequartista atipico”. Parlando del rendimento dell’olandese, Bonan ha suggerito di avanzarne la posizione, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - bonan
$Bonan convinto dalla $Juve Ecco cosa ha detto su $Yildiz juventusnews24.com/bonan-juve-att… - X Vai su X
Darren #Burgess è il nuovo Director of Performance della #Juventus. Come annunciato dal club, collaborerà a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e con tutte le aree tecniche e tutti i gruppi di età del - facebook.com Vai su Facebook
Juve: Koopmeiners bocciato, Comolli prende il sostituto per 30 mln - La Juventus potrebbe a sorpresa salutare Koopmeiners a gennaio e andare a prendere il sostituto per 30 mln. calciotoday.it scrive
Koopmeiners delude alla Juventus: “arriva” il nuovo - Cresce l’interesse per Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2026 con l’Al Hilal. Lo riporta newsmondo.it