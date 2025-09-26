Juventus-Atalanta arriva la designazione arbitrale | fischia Sozza

5ª giornata di Serie A al via domani con i primi anticipi. Tra questi spicca il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. Dopo le polemiche dello scorso turno di campionato con il Verona, condizionato dagli errori di Rapuano, è arrivata la designazione arbitrale per la partita di sabato alle ore 18. Il designatore arbitrare Gianluca Rocchi ha affidato a Simone Sozza della sezione di Seregno l’incontro tra i bianconeri e i nerazzurri. Oltre a lui saranno presenti Imperiale e Vecchi come guardalinee e Marinelli come quarto ufficiale di gara. Il VAR è affidato a Meraviglia e Marini. Arbitro di assoluta esperienza, sia locale che internazionale, avendo arbitrato partite europee sia a livello di club che di nazionali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

