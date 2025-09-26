Juventus Adidas | le cifre dell’accordo fino al 2037! Quanto ha portato nelle casse del club bianconero il comunicato ufficiale che spiega tutto

Juventus Adidas: svelate le cifre dell’accordo fino al 2037! Quanto ha guadagnato il club bianconero, il comunicato ufficiale dopo il CdA. Un matrimonio che si rinnova, un’alleanza strategica che guarda al futuro a lungo termine. Nascosto tra le pieghe della relazione finanziaria, la Juventus ha confermato il rinnovo della partnership tecnica con Adidas fino alla stagione 20362037. Un accordo “monstre”, che legherà il club bianconero al colosso tedesco per altri dodici anni. QUESTO SI LEGGE NEL COMUNICATO UFFICIALE DOPO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO JUVE AL 30 GIUGNO 2025 DA PARTE DEL CDA Un accordo da oltre 400 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Adidas: le cifre dell’accordo fino al 2037! Quanto ha portato nelle casse del club bianconero, il comunicato ufficiale che spiega tutto

