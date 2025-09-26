Juve Stabia ultime da Catanzaro | ballottaggio in attacco con Gabrielloni
Tempo di lettura: 2 minuti Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Abate. Stasera alle 20.30, la Juve Stabia andrà in scena al Ceravolo per la sfida contro il Catanzaro. Fra le due squadre, è l’anticipo serale della quinta giornata di serie B. Sulla panchina dei calabresi, c’è Alberto Aquilani, ex compagno di squadra al Milan dell’attuale allenatore delle vespe. Il Catanzaro, alla quinta giornata di campionato, dista due punti dalla Juve Stabia. Gabrielloni titolare, ballottaggio per il compagno di reparto. Le ultime di formazione per la squadra di Abate intuiscono Confente fra i pali, difesa a tre composta da Ruggero, Varnier e Giorgini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
