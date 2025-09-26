Tempo di lettura: 2 minuti Per come si era messa la partita, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. L’amarezza è tanta, ma, a prescindere dall’espulsione di Cacciamani alla fine del primo tempo, un pareggio da un campo ostico come quello di Catanzaro è un punto prezioso. La Juve Stabia torna a casa con un punto, quindi: dai due gol di vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti, la squadra di Aquilani ha prima accorciato, per poi raggiungere il pari, rimontando efficacemente i due gol di svantaggio. Fino al novantesimo, è stato un assedio della squadra giallorossa. Ma, la compagine stabiese è riuscita a stringere i denti ed a guadagnare – almeno – un punto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia, pareggio ‘mezzo pieno’ nella trasferta a Catanzaro: finisce 2-2 al Ceravolo