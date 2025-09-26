Juve parla Tudor | C’è la giusta carica Rocchi? Niente da aggiungere

Torino, 26 settembre 2025 – Archiviato il primo tour de force, ora ne parte un altro. La Juve ha pagato dazio a Verona dal punto di vista fisico, al netto degli errori arbitrali, e adesso parte un’altra settimana da tre partite. Prima l’Atalanta, poi il Villareal in Champions League e infine il Milan di Allegri. Tre partite importanti e che diranno molto delle ambizioni juventine prima della seconda sosta di campionato. Tudor non vuole perdere altri punti dal Napoli in seguito al pari di Verona e ha avuto una settimana piena di allenamenti per preparare la sfida all’Atalanta di Juric e riprendere il filo diretto con la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

