Juve davanti in cinque rischiano il posto | le possibili soluzioni

Con il 3-5-2 Tudor rilancia Openda, David e Vlahovic ma sacrifica Zhegrova e Conceição; col 3-4-2-1 accade l’opposto, lasciando i tre centravanti a contendersi una sola maglia. Nella seconda puntata del nuovo podcast Tutti Teorici ( guarda l'episodio completo su Youtube ) l’analisi delle opzioni della squadra bianconera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, davanti in cinque rischiano il posto: le possibili soluzioni

Wesley Juve, la Roma avanza una nuova proposta per il brasiliano! La cifra si avvicina alle cifre richieste dal Flamengo che è davanti a un bivio. Ultimissimi aggiornamenti

È la settimana decisiva per Calha e Vlahovic: se il serbo non va via, la Juve è bloccata davanti (Corsera)

O’Riley Juve, spunta anche il danese per la mediana bianconera! Due nomi restano davanti a lui ma potrebbe scalare le gerarchie e diventare un obiettivo concreto: le ultimissime

Juve, davanti non c'è posto ma Tudor non cambia il sistema di gioco $juve $tudor $attaccanti sportmediaset.mediaset.it/calcio/juventu… - X Vai su X

Dopo le notti di #Champions torna la #SerieA: il #Bologna cerca slancio davanti al suo pubblico, la #Juve prova a restare a pieni punti al #Bentegodi e i #rossoneri sfidano un #Udinese da non dare per scontato: la trasferta può preoccupare il #Milan? - facebook.com Vai su Facebook

Chi gioca davanti? Perché sono rimasti 5 giocatori in scadenza? Cinque domande al mercato della Juve - Una pausa piuttosto lunga e, per concludere, i botti di fine mercato: via Douglas Luiz, poi nelle ultime 48 ore la cessione di Nico ... Come scrive gazzetta.it

Juventus, cinque difensori nel mirino: tra questi Balerdi, Lucumì e Chabot - La Juventus si prepara a vivere un’estate di grande lavoro sul mercato, con la priorità assoluta rappresentata dal reparto difensivo. Secondo it.blastingnews.com