Juve attenta Se Vlahovic non parte a gennaio c' è il Bayern alla finestra per giugno

I bavaresi pensano al serbo come erede di Kane ma non vogliono partecipare ad aste a gennaio. E fiutano l’occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I bavaresi pensano al serbo come erede di Kane ma non vogliono partecipare ad aste a gennaio. E fiutano l’occasione a parametro zero - quando la Juventus, per non perderlo a zero, spera di venderlo (in Premier piace a Chelsea e Manchester United). Secondo gazzetta.it

Juventus, Vlahovic gol e addio: si va verso la cessione a gennaio, il retroscena - La Juventus prepara l’addio a Vlahovic: Chelsea e United interessati per gennaio. Scrive sport.virgilio.it

