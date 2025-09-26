Juve Atalanta quale sarà il portiere titolare del big match? Non ci sono dubbi sulla scelta di mister Tudor | le ultimissime
Juve Atalanta, quale sarà il portiere titolare del big match? Gli aggiornamenti sulla possibile formazione dei bianconeri. Dopo il turnover ragionato di Verona, Igor Tudor si affida ai suoi uomini migliori per il big match di campionato contro l’ Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juventus che scenderà in campo domani alle 18:00 all’Allianz Stadium vedrà il ritorno di quasi tutti i titolarissimi. La notizia più importante, però, arriva dalla porta: nonostante le critiche, la fiducia in Michele Di Gregorio è totale e incondizionata. Il portiere italiano, classe 1997, era finito al centro del dibattito dopo i tanti gol subiti contro Inter e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione
#Juve-#Atalanta, la probabile formazione di #Tudor tra rientri, conferme e dubbi - X Vai su X
Spunta questa suggestione Le ultime verso #JuveAtalanta ? - facebook.com Vai su Facebook
Convocati Atalanta per la Juve: 6 assenti per Juric, ma tornano due big. La decisione ufficiale su De Ketelaere ed Ederson, ecco la lista per il match contro i bianconeri - Convocati Atalanta per la Juve: la lista ufficiale di Ivan Juric per il big match dell’Allianz Stadium. Come scrive juventusnews24.com
Juve Atalanta, Tudor fa turnover tra i pali? La scelta tra Di Gregorio e Perin, ecco chi giocherà sabato allo Stadium - Juve Atalanta: Igor Tudor sembra orientato a non fare turnover tra i pali, confermando Di Gregorio titolare nonostante le recenti incertezze Niente turnover tra i pali per la Juventus di Igor Tudor. Riporta juventusnews24.com