Juve Atalanta quale sarà il portiere titolare del big match? Non ci sono dubbi sulla scelta di mister Tudor | le ultimissime

Juve Atalanta, quale sarà il portiere titolare del big match? Gli aggiornamenti sulla possibile formazione dei bianconeri. Dopo il turnover ragionato di Verona, Igor Tudor si affida ai suoi uomini migliori per il big match di campionato contro l’ Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juventus che scenderà in campo domani alle 18:00 all’Allianz Stadium vedrà il ritorno di quasi tutti i titolarissimi. La notizia più importante, però, arriva dalla porta: nonostante le critiche, la fiducia in Michele Di Gregorio è totale e incondizionata. Il portiere italiano, classe 1997, era finito al centro del dibattito dopo i tanti gol subiti contro Inter e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

