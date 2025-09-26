Juve Atalanta Juric studia la formazione titolare | dall’attacco alla possibile presenza di Lookman ecco le prime indicazioni
Juve Atalanta, le idee di Juric contro i bianconeri: possibile un assetto più prudente con Samardzic trequartista. In vista del big match di sabato sera contro la Juventus, l’allenatore dell’ Atalanta, Ivan Juric, sta studiando le contromosse per provare a scardinare la difesa bianconera, nonostante le tante assenze. Secondo quanto riportato dal QS, il tecnico croato potrebbe optare per una soluzione tattica a sorpresa, un assetto più “abbottonato” ma non per questo meno pericoloso. L’idea che sta prendendo corpo in queste ore a Zingonia è quella di abbandonare il tridente puro per schierare un modulo con un rifinitore alle spalle di due punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione
Atalanta, lo strano caso Lookman: da emarginato a titolare con la Juventus, la scelta (obbligata) di Juric - Juric tentato dalla mossa Lookman per il big match dello Stadium contro la Juventus: il nigeriano pronto a riprendersi l'Atalanta dopo le frizioni estive. Si legge su sport.virgilio.it
QUI ATALANTA - QS - Juric a 2 punte contro la Juve: può giocare Lookman - Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, sta studiando la migliore soluzione offensiva in vista del match di domani sera allo Stadium (ore 18:00) contro la Juventus: stando a quanto riportato ... tuttojuve.com scrive