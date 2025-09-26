Juve Atalanta Juric studia la formazione titolare | dall’attacco alla possibile presenza di Lookman ecco le prime indicazioni

Juve Atalanta, le idee di Juric contro i bianconeri: possibile un assetto più prudente con Samardzic trequartista. In vista del big match di sabato sera contro la Juventus, l’allenatore dell’ Atalanta, Ivan Juric, sta studiando le contromosse per provare a scardinare la difesa bianconera, nonostante le tante assenze. Secondo quanto riportato dal QS, il tecnico croato potrebbe optare per una soluzione tattica a sorpresa, un assetto più “abbottonato” ma non per questo meno pericoloso. L’idea che sta prendendo corpo in queste ore a Zingonia è quella di abbandonare il tridente puro per schierare un modulo con un rifinitore alle spalle di due punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

