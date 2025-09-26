Juve Atalanta in due per una maglia a centrocampo | Thuram con Locatelli o Koopmeiners? Su chi potrebbe ricadere la scelta di Tudor ultimissime

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta, chi giocherà a centrocampo insieme a Thuram: Locatelli o Koopmeiners? Ecco la possibile scelta di Tudor. Nessuna sorpresa, si riparte dalle certezze. Per il big match di domani contro l’ Atalanta, Igor Tudor si affida alla sua coppia di giganti in mezzo al campo: a guidare la mediana della Juve dovrebbero essere ancora Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. Una scelta nel segno della continuità, per dare solidità ed equilibrio a una squadra a caccia di riscatto. Lo riferisce Sky. PROBABILI FORMAZIONI JUVE ATALANTA: LE POSSIBILI SCELTE DI TUDOR La mente e il braccio della Juve di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta in due per una maglia a centrocampo thuram con locatelli o koopmeiners su chi potrebbe ricadere la scelta di tudor ultimissime

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, in due per una maglia a centrocampo: Thuram con Locatelli o Koopmeiners? Su chi potrebbe ricadere la scelta di Tudor, ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione

juve atalanta due magliaJuve Atalanta, in due per una maglia a centrocampo: Thuram con Locatelli o Koopmeiners? Su chi potrebbe ricadere la scelta di Tudor, ultimissime - Per il big match di domani contro l’Atalanta, Igor Tudor si affida alla sua coppia di giganti in mezzo al campo: a guidare la mediana della Juve dovrebbero ... juventusnews24.com scrive

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A - La Juventus è attesa dalla sfida con l'Atalanta nel prossimo turno di campionato. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Due Maglia