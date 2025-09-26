Juve Atalanta in due per una maglia a centrocampo | Thuram con Locatelli o Koopmeiners? Su chi potrebbe ricadere la scelta di Tudor ultimissime
Juve Atalanta, chi giocherà a centrocampo insieme a Thuram: Locatelli o Koopmeiners? Ecco la possibile scelta di Tudor. Nessuna sorpresa, si riparte dalle certezze. Per il big match di domani contro l’ Atalanta, Igor Tudor si affida alla sua coppia di giganti in mezzo al campo: a guidare la mediana della Juve dovrebbero essere ancora Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. Una scelta nel segno della continuità, per dare solidità ed equilibrio a una squadra a caccia di riscatto. Lo riferisce Sky. PROBABILI FORMAZIONI JUVE ATALANTA: LE POSSIBILI SCELTE DI TUDOR La mente e il braccio della Juve di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
