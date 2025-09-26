Juve Atalanta è anche Di Gregorio contro Carnesecchi | sfida in chiave Nazionale ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Juve Atalanta è anche Di Gregorio contro Carnesecchi: duello tra i pali, si giocano una maglia azzurra alle spalle di Donnarumma e Vicario. Non sarà solo  Juve -Atalanta, non sarà solo una sfida per i piani alti della classifica. La partita di domani sera all’Allianz Stadium metterà di fronte due dei migliori portieri italiani del momento, protagonisti di un duello a distanza che va oltre i confini del campo. Come riportato da  Tuttosport, la sfida tra  Michele Di Gregorio  e  Marco Carnesecchi  è anche e soprattutto una sfida in chiave Nazionale. Di Gregorio Carnesecchi: un posto al sole di Coverciano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

