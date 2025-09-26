Juve Atalanta è anche Di Gregorio contro Carnesecchi | sfida in chiave Nazionale ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi
Juve Atalanta è anche Di Gregorio contro Carnesecchi: duello tra i pali, si giocano una maglia azzurra alle spalle di Donnarumma e Vicario. Non sarà solo Juve -Atalanta, non sarà solo una sfida per i piani alti della classifica. La partita di domani sera all'Allianz Stadium metterà di fronte due dei migliori portieri italiani del momento, protagonisti di un duello a distanza che va oltre i confini del campo. Come riportato da Tuttosport, la sfida tra Michele Di Gregorio e Marco Carnesecchi è anche e soprattutto una sfida in chiave Nazionale. Di Gregorio Carnesecchi: un posto al sole di Coverciano.
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione
Juve Atalanta, Tudor fa turnover tra i pali? La scelta tra Di Gregorio e Perin, ecco chi giocherà sabato allo Stadium - Juve Atalanta: Igor Tudor sembra orientato a non fare turnover tra i pali, confermando Di Gregorio titolare nonostante le recenti incertezze Niente turnover tra i pali per la Juventus di Igor Tudor.
Juventus vs Atalanta: assenti, recuperi, diffidati e probabili formazioni - Atalanta, 27 settembre ore 18:00: probabili formazioni, assenti, recuperi e analisi tattica del big match della Serie A 2025/26.