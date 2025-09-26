Juve-Atalanta David dal 1' Lookman verso la panchina Probabili formazioni e orario tv

Torino, 26 settembre 2025 - La quinta giornata di Serie A si accende con il big match tra Juventus e Atalanta. Le due squadre arrivano alla gara dopo una settimana priva di impegni in cui hanno potuto riposarsi e lavorare per migliorare. I bianconeri vogliono vincere per mettersi alle spalle l'1-1 di Verona e tornare in testa, almeno momentaneamente, mentre i bergamaschi devono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Torino e sognano il sorpasso in classifica. I precedenti. Sono 70 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino, con bilancio di 44 successi della Juventus, 20 pareggi e 6 affermazioni dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve-Atalanta, David dal 1'. Lookman verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv

