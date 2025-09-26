Juric fa il punto | Recupera solo De Ketelaere Contro la Juve gioca Ahanor

Zingonia. L’ Atalanta fa la conta degli uomini alla vigilia della sfida contro la Juventus nella quinta giornata di campionato. Tra nuovi infortunati e acciacchi da smaltire, Ivan Juric ha lavorato per la prima parte della settimana con otto giocatori in meno. Di questi, soltanto uno va verso il recupero: Charles De Ketelaere, che ha ripreso in gruppo nella mattinata di giovedì e sarà convocato. “Gli altri non hanno ancora recuperato, domenica faremo una serie di visite per valutare la situazione” afferma il tecnico nerazzurro in conferenza stampa. Le maggiori possibilità di recupero per la sfida di mercoledì contro il Brugge le hanno Ederson e Isak Hien, ma sarà anche il momento di fare il punto sulla situazione degli altri, tra cui anche Giorgio Scalvini (fuori fino inizio ottobre). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

