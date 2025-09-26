Juric | De Ketelaere è recuperato In difesa giocherà Ahanor

Ecodibergamo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA CONFERENZA STAMPA. «Dovremo essere umili, la Juventus è una grande squadra con tante soluzioni», ha detto l’allenatore dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

juric de ketelaere 232 recuperato in difesa giocher224 ahanor

© Ecodibergamo.it - Juric: «De Ketelaere è recuperato. In difesa giocherà Ahanor»

In questa notizia si parla di: juric - ketelaere

L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»

L’abbraccio di Clusone nel giorno della prima di Juric: De Ketelaere decide l’amichevole in famiglia

Juric: «Competitivi fino a un certo punto, De Ketelaere? Vi dico cos’è successo»

juric de ketelaere 232Juric: «De Ketelaere &#232; recuperato. In difesa giocherà Ahanor» - «Dovremo essere umili, la Juventus è una grande squadra con tante soluzioni», ha detto Ivan Juric in conferenza stampa. Si legge su ecodibergamo.it

juric de ketelaere 232Atalanta, De Ketelaere c'&#232; contro la Juventus: che folla sulla trequarti per Juric - Perché oltre alla gestione degli infortunati su cui non può fare nulla, il pensiero dell’allenatore ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Juric De Ketelaere 232