Jurassic World – Il dominio | la spiegazione del finale del film

Il finale di Jurassic World – Il Dominio ( qui la recensione ) conclude la trilogia di Jurassic World e la storia iniziata con Jurassic Park. Il film termina infatti con Owen, Claire e il team del primo film – Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm – che fuggono dalla Biosyn mentre il santuario brucia dopo che Lewis Dodgson ha tentato di distruggere le prove relative alle locuste prima che la notizia venisse diffusa. Dopo aver salvato Maisie, il dottor Henry Wu studia il suo DNA per creare un agente patogeno che alteri il DNA delle locuste, impedendo loro di distruggere i raccolti globali e ripristinando l’equilibrio dell’ecosistema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

