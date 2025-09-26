Jurassic Park sarà realtà? Così facciamo rinascere dodo e mammut

(Adnkronos) – Jurassic Park dal cinema alla realtà? Più o meno, a giudicare dai piani della Colossal Biosciences, azienda americana che ha annunciato progressi "decisivi" nel suo ambizioso progetto: l'obiettivo è riportare in vita il dodo, noto anche come Raphus cucullatus, uccello incapace di volare che si è estinto nel corso del XVII secolo. L'ultimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

