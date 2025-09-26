Jonas Pepe chi è il concorrente del Grande Fratello scomparso

Dilei.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello di Simona Ventura non è ancora iniziato, ma sta già facendo discutere. In questi giorni infatti è nato un vero e proprio giallo intorno a Jonas Pepe, concorrente dello show che sarebbe scomparso dai social del programma dopo la presentazione ufficiale. Una stranezza che ha allarmato i fan della trasmissione che hanno creato numerose ipotesi sulla vicenda. Chi è Jonas Pepe. Il Grande Fratello inizierà il 29 settembre, ma Simona Ventura ha già iniziato a presentare i suoi concorrenti. Fra loro c’è Jonas Pepe – nome completo Mattia Jonas Pepe – un ragazzo esperto di arti marziali e con uno spirito ribelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

jonas pepe chi 232 il concorrente del grande fratello scomparso

© Dilei.it - Jonas Pepe, chi è il concorrente del Grande Fratello “scomparso”

In questa notizia si parla di: jonas - pepe

Jonas Pepe è il nuovo concorrente del Grande Fratello: modello ed esperto di arti marziali che cerca l’amore vero

Jonas Pepe al Grande Fratello 2025

Jonas (Matteo Pepe) al Grande Fratello 2025

jonas pepe 232 concorrenteGrande Fratello 2025, chi &#232; Jonas Matteo Pepe: il terzo concorrente dall’estetica queer da tenere d’occhio – FOTO e VIDEO - Chi è Jonas Matteo Pepe, il nuovo concorrente del Grande Fratello 2025? Segnala gay.it

jonas pepe 232 concorrenteGrande Fratello, Jonas Pepe &#232; sparito: scoppia il giallo sul nuovo concorrente - A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del reality, un retroscena fa sorgere dei dubbi sulla presenza di un gieffino già confermato: cosa succede. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Jonas Pepe 232 Concorrente