Jonas Pepe chi è il concorrente del Grande Fratello scomparso

Il Grande Fratello di Simona Ventura non è ancora iniziato, ma sta già facendo discutere. In questi giorni infatti è nato un vero e proprio giallo intorno a Jonas Pepe, concorrente dello show che sarebbe scomparso dai social del programma dopo la presentazione ufficiale. Una stranezza che ha allarmato i fan della trasmissione che hanno creato numerose ipotesi sulla vicenda. Chi è Jonas Pepe. Il Grande Fratello inizierà il 29 settembre, ma Simona Ventura ha già iniziato a presentare i suoi concorrenti. Fra loro c’è Jonas Pepe – nome completo Mattia Jonas Pepe – un ragazzo esperto di arti marziali e con uno spirito ribelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

