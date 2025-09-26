Jimmy kimmel live torna sulle emittenti abc di sinclair nella battaglia dei talk show notturni

ritorno di jimmy kimmel live su alcune emittenti locali. Il programma televisivo Jimmy Kimmel Live sta vivendo una fase di riavvio, dopo essere stato temporaneamente rimosso dal palinsesto di circa il 20% delle emittenti locali affiliate ad ABC. La ripresa della trasmissione riguarda principalmente le stazioni che appartengono alla rete Sinclair, che ha annunciato la ripresa delle trasmissioni a partire da venerdì 26 settembre. dettagli sulla ripresa e limitazioni attuali. Secondo quanto riportato da CNBC, la messa in onda del talk show sarà ripristinata sulle emittenti appartenenti a Sinclair, mentre continuerà ad essere assente nelle stazioni gestite da Nexstar. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

jimmy kimmel live torna sulle emittenti abc di sinclair nella battaglia dei talk show notturni

