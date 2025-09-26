Jessica Alba celebra le figlie mini me | Le mie maestre e migliori amiche

Più che mamma e figlie, sorelle. Jessica Alba ha condiviso su Instagram alcune foto inedite con le figlie Honor e Haven, e la somiglianza tra loro è notevole. Jessica Alba e la tenera dedica alle figlie. L’attrice ha voluto pubblicare il carosello per celebrare la Giornata nazionale delle figlie, regalando ai follower una serie di scatti che mostrano la crescita delle ragazze nel corso degli anni. A corredo, una tenera dedica: «Tutto il mio cuore, le mie migliori amiche, le mie insegnanti, il mio tutto. Essere la vostra mamma è la più grande benedizione di questa vita, grazie per avermi dato grazia e amore incondizionato. 🔗 Leggi su Amica.it

