Ci siamo. Il musical "Jeschua - uno come tanti altri", arriva a Capannori questo sabato 27 settembre 2025 nel calendario del quarto festival "I Musei del Sorriso", organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nel piazzale della Chiesa di Capannori alle 21,15, (nella speranza che il meteo sia favorevole), va in scena il musical sulla vita di Gesù: un’opera pop, di Luciano Laurini, realizzata dalla Compagnia instabile dei 104 - Teatro del Sacro, uno spettacolo adatto a tutti che si inserisce fra gli appuntamenti realizzati sulle tappe della via Francigena in occasione del Giubileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Jeschua - Uno come tanti altri", musical nel piazzale della Chiesa