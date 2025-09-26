Jerry Calà | Per me Mara Venier rinunciò a lavorare è stato un grandissimo amore

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di Ciao Maschio, Jerry Calà è tornato a parlare della lunga storia d’amore con Mara Venier, sua compagna per circa sei anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jerry - mara

Jerry Calà: "Devo tutto a Mara Venier. Zaia è un mio amico, Checco Zalone il numero uno"

“Ho rischiato di sbandare, devo tutto a Mara Venier. Una signora svizzera si è innamorata di me e mi ha regalato un anello, sono andato in crisi”: così Jerry Calà

Jerry Calà: “I giovani di oggi? Più libidine per la vodka che per le ragazze. Devo tutto a Mara Venier”

jerry cal224 mara venierJerry Calà: “Per me Mara Venier rinunciò a lavorare, è stato un grandissimo amore” - Ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di Ciao Maschio, Jerry Calà è tornato a parlare della lunga storia d’amore con Mara Venier, sua ... Riporta fanpage.it

jerry cal224 mara venierJerry Calà: “Mara Venier? Mi ha tenuto con i piedi per terra” - "Mi ha fatto stare con i piedi per terra in un periodo in cui potevo anche perdere la testa". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jerry Cal224 Mara Venier