Jennifer Lawrence afferma che ciò che sta accadendo in Palestina è nient’altro che un genocidio

Jennifer Lawrence ha parlato a favore della Palestina durante una conferenza stampa al Festival del cinema di San Sebastian, affermando che ciò che sta accadendo a Gaza è “ nientaltro che un genocidio “. Alla vincitrice dell’Oscar, presente al festival per proiettare il suo nuovo film “ Die My Love ” e ricevere il prestigioso Premio Donostia, è stato chiesto più volte di commentare il genocidio a Gaza durante la conferenza stampa. Sebbene i moderatori del festival abbiano tentato di interrompere le domande, Lawrence ha espresso con eloquenza la sua opinione sull’argomento verso la fine della conferenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

