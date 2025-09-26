Jeffrey Epstein è sempre stato un mio grande amico | Sarah Ferguson nella tempesta per una vecchia mail e sette enti benefici la mollano per l’imbarazzo

Sette organizzazioni benefiche hanno interrotto i rapporti con Sarah Ferguson, Duchessa di York, dopo la diffusione di un’email del 2011 indirizzata a Jeffrey Epstein in cui lo definiva un “amico supremo”. Nelle comunicazioni via mail, la Ferguson si scusava principalmente per aver pubblicamente negato l’amicizia o la conoscenza con Epstein fino ad arrivare a descriverlo come un grande amico. Ne esaltava inoltre la generosità, commento legato a quando l’imprenditore, morto suicida in carcere nel 2019, donò alla duchessa 15.000 sterline. La Ferguson disse successivamente che quelle parole erano state utilizzate per paura di possibili ritorsioni o procedimenti legali per il debito da ripagare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Jeffrey Epstein è sempre stato un mio grande amico”: Sarah Ferguson nella tempesta per una vecchia mail e sette enti benefici la mollano “per l’imbarazzo”

In questa notizia si parla di: jeffrey - epstein

Caso Epstein, Wsj: “Dipartimento Giustizia Usa avvertì Trump che era nel fascicolo su Jeffrey”

Morte Jeffrey Epstein, per l’Fbi non fu ucciso: “Nessun ricatto a clienti importanti”

Caso Epstein, per Fbi nessuna prova di ricatti sessuali: “Jeffrey non aveva lista di clienti potenti da estorcere, si è suicidato”

Sul castello di Windsor, il 16 settembre, era apparsa la foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere nel 2019, mentre era in attesa del processo per traffico sessuale di minori. Era la protesta degli attivisti di Led By Donkey - facebook.com Vai su Facebook

Donald #Trump e Jeffrey #Epstein mano nella mano. Sono raffigurati così il presidente statunitense e il finanziere in una statua apparsa martedì #23settembre sul National Mall di Washington, proprio davanti al Campidoglio americano. L'opera si intitola “Best - X Vai su X

Jeffrey Epstein, il patologo forense: "È stato strangolato" - Secondo Michael Baden, noto patologo forense nominato dalla famiglia Epstein per assistere all'autopsia, il milionario non è morto suicida ma è probabile sia stato strangolato Svolta clamorosa nella ... ilgiornale.it scrive

Jeffrey Epstein, medico forense rivela: "Ecco la prova che è stato assassinato" - L’imprenditore americano Jeffrey Epstein è stato arrestato nel luglio del 2019 con l’accusa di abusi sessuali e traffico internazionale di bambini. Lo riporta ilgiornale.it