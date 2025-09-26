Jeffrey Epstein è sempre stato un mio grande amico | Sarah Ferguson nella tempesta per una vecchia mail e sette enti benefici la mollano per l’imbarazzo

Sette organizzazioni benefiche hanno interrotto i rapporti con Sarah Ferguson, Duchessa di York, dopo la diffusione di un’email del 2011 indirizzata a Jeffrey Epstein in cui lo definiva un “amico supremo”. Nelle comunicazioni via mail, la Ferguson si scusava principalmente per aver pubblicamente negato l’amicizia o la conoscenza con Epstein fino ad arrivare a descriverlo come un grande amico. Ne esaltava inoltre la generosità, commento legato a quando l’imprenditore, morto suicida in carcere nel 2019, donò alla duchessa 15.000 sterline. La Ferguson disse successivamente che quelle parole erano state utilizzate per paura di possibili ritorsioni o procedimenti legali per il debito da ripagare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

