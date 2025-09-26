Jebreal CacciariOrsini e Crepet ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 27 settembre Con Travaglio e Scanzi

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore Luca Sommi ospita il filosofo Massimo Cacciari, la giornalista Rula Jebreal in collegamento da New York, il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini e il sociologo e saggista Paolo Crepet. Al centro della discussione l’ 80° Assemblea generale dell’Onu in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno infiammato la platea dei delegati e le opinioni pubbliche mondiali; la discussione sulla soluzione ‘due popoli due Stati’, che Giorgia Meloni ha vincolato a due condizioni, che presenterà la prossima settimana in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jebreal, Cacciari,Orsini e Crepet ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 27 settembre. Con Travaglio e Scanzi

