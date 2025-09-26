Javier Martinez a Terni | incontrerà i fan ecco dove e quando

Javier Martinez a Terni: pallavolo, amore e una nuova vita da costruire. Incontrerà i fan, ecco dove e quando. Dopo aver conquistato popolarità con la sua partecipazione al Grande Fratello, Javier Martinez ha scelto di rimettere i piedi per terra – letteralmente – tornando al suo primo amore: la pallavolo. La città di Terni è diventata il luogo del suo nuovo inizio. Qui ha deciso di indossare la maglia della Terni Volley Academy, squadra di Serie A3, accettando una sfida che va ben oltre la semplice competizione sportiva. Leggi anche Beatrice Venezi: gli orchestrali chiedono la revoca della nomina Per Javier, Terni non è soltanto un capitolo professionale, ma anche una scelta di vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Javier Martinez a Terni: incontrerà i fan, ecco dove e quando

