Jasmine Paolini parla cinese a Pechino dopo aver vinto | cosa significa Bao Zong la chiamano così

Dopo essersi qualificata per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Pechino battendo Anastasija Sevastova, Jasmine Paolini ha trascinato il pubblico con un paio di frasi in cinese. Una è il suo soprannome: cosa significa "Bao Zong". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jasmine - paolini

Jasmine Paolini si arrende con onore a Iga Swiatek nella finale a Cincinnati: titolo alla polacca in due set lottati

Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””

Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli slam”

Jasmine Paolini batte Sevastova al WTA di Pechino: vittoria netta al debutto per la tennista italiana - X Vai su X

Piccola novità nell’allenamento odierno di Jasmine Paolini a Pechino. In campo con la campionessa del mondo oltre alla compagna di doppio Sara Errani e Federico Gaio che la aiuta grazie al supporto della Federazione, è presente anche l’ex allenatore di L - facebook.com Vai su Facebook

Paolini scoppia a ridere dopo la richiesta inaspettata in campo: ecco cosa è successo al China Open - L'azzurra viene sorpresa dalla domanda ma se la cava benissimo, riscuotendo l'approvazione del pubblico di casa ... Segnala corrieredellosport.it

Jasmine Paolini e Sara Errani adottate dai tifosi a Shenzen: dirigono un coro in cinese - Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto non solo la sfida con le ucraine nel doppio decisivo di Billie Jean King Cup, ma anche quella della simpatia ... fanpage.it scrive