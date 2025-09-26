Jasmine Paolini inizia con una nitida vittoria a Pechino Ora un secondo turno complesso

Jasmine Paolini non ha nessun problema nell'esordio al WTA 1000 di Pechino. Battuta senza troppi problemi, in un'ora e 10 minuti, l'esperta lettone Anastasija Sevastova per 6-1 6-3. Adesso per l'azzurra c'è l'americana Sofia Kenin, ritornata quest'anno ad avere, se non il livello del 2020 quando fu sostanzialmente tra le migliori giocatrici dell'anno, almeno una buona costanza di risultati che l'ha riportata nella zona delle prime 30. I precedenti sono 0-3, ma due datano a epoche quasi antidiluviane per le due, il terzo è quello di Dubai in cui Jasmine si infortunò, ma continuò nel secondo set a costo di perderlo 6-0.

