Jannik Sinner lo sfogo di Giacomo Naldi | A differenza di altre persone

“Non ho mai voluto commentare quanto è successo col team Sinner e continuerò a non farlo – ha spiegato -. Anche se è una vicenda che mi ha fatto male, umanamente e professionalmente, ma con Sinner siamo in buoni rapporti ". L'ex fisioterapista di Jannik Sinner, Giacomo Naldi, è tornato a parlare dopo tutte le polemiche scoppiate per via del caso Clostebol che l'ha visto suo malgrado protagonista in quanto suo fisioterapista. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è sfogato così: “Con Sinner abbiamo parlato, è stato cordiale, ci siamo raccontati cose private. Al di là di tutto, resta il rapporto umano dopo un caso che ci ha coinvolti ed è stata solo una sfortunata serie di coincidenze, ne siamo consapevoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

