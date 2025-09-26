Jannik Sinner lo sfogo di Giacomo Naldi | A differenza di altre persone
“Non ho mai voluto commentare quanto è successo col team Sinner e continuerò a non farlo – ha spiegato -. Anche se è una vicenda che mi ha fatto male, umanamente e professionalmente, ma con Sinner siamo in buoni rapporti ". L'ex fisioterapista di Jannik Sinner, Giacomo Naldi, è tornato a parlare dopo tutte le polemiche scoppiate per via del caso Clostebol che l'ha visto suo malgrado protagonista in quanto suo fisioterapista. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è sfogato così: “Con Sinner abbiamo parlato, è stato cordiale, ci siamo raccontati cose private. Al di là di tutto, resta il rapporto umano dopo un caso che ci ha coinvolti ed è stata solo una sfortunata serie di coincidenze, ne siamo consapevoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
JANNIK RESTA VAGO A meno di due mesi dalle Finals di Coppa Davis, Sinner non ha ancora deciso se farà parte della squadra azzurra, che è reduce dai due successi consecutivi nel 2023 e nel 2024. Vedremo Jannik a Bologna #Sinner #CoppaDa - X Vai su X
Rientro vincente per Jannik Sinner, in campo a Pechino dopo gli Us Open. L'azzurro n.2 del tennis mondiale al torneo Atp 500 in Cina ha battuto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 6-2 6-2. EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, la verità di Naldi sul caso doping: il rapporto con Jannik, lo strano silenzio su Vagnozzi e l’incontro con Alcaraz - Sinner, l'ex fisioterapista Giacomo Naldi torna a parlare della vicenda doping: il rapporto con Jannik, il silenzio su Vagnozzi e l'incontro con Alcaraz ... Da sport.virgilio.it
Giacomo Naldi torna a parlare di Jannik Sinner e mette i puntini sulle i - Il fisioterapista bolognese è tornato quest'anno nel circuito per collaborare con Francesco Passaro, dopo l'addio all'altoatesino nel 2024. Segnala sportal.it