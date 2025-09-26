Jannik Sinner | La percentuale al servizio è molto importante sulla Coppa Davis non ho ancora deciso

È uno Jannik Sinner soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni dei media in conferenza stampa a Pechino (Cina), dopo il brillante esordio nell’ATP500 asiatico. Il duplice 6-2 rifilato al croato a Marin Cilic è stato frutto di una prestazione estremamente solida dell’azzurro, che era sotto osservazione specialmente per le ormai note percentuale di prime di servizio in campo. Ebbene, Jannik si è attestato sul 77%, vincendo il 75% dei punti. Medie molto alte, anche perché frutto di una scelta precisa, ovvero abbassare un po’ la velocità media e cercare maggiormente la precisione per avere comunque l’opportunità di comandare lo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “La percentuale al servizio è molto importante, sulla Coppa Davis non ho ancora deciso”

