Si è fatto un gran parlare di percentuali al servizio per Jannik Sinner. Il 48% di prime in campo, nella finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stato tra i temi più dibattuti. Al di là della necessità di variare maggiormente il suo tennis, Jannik ha voluto confermare anche a Pechino l’importanza che ha avere un certo rendimento col fondamentale della battuta. Ed ecco che il 77.6% di prime di servizio in campo di ieri, contro il croato Marin Cilic, potrebbe esser un’indicazione di quale sia la direzione che Sinner vuole intraprendere. Si parla della necessità di avere costanza col colpo, ricercando la precisione piuttosto che una risoluzione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner ha eguagliato un proprio record nella partita contro Marin Cilic a Pechino

